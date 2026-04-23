気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。2026年のゴールデンウィークは最大で12連休。ゴールデンウィーク中、車で遠出をする時に高速道路のパーキングエリアなどに立ち寄る人も多いと思いますが、今、パーキングエリアにあるはずの「ごみ」が姿を消しているといいます。そこで、23日は“休憩施設のごみ捨て 今年のゴールデンウィークは要注意”について見ていきたいと思います。ごみが撤去されたのは、