フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が24日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。右手首骨折から“復活”し、ブラトップでのトレーニング姿を披露した。「パーソナル復活！右手ケアしながら頑張る！」とつづり、ブラトップ姿のパーソナルトレーニングを再開したことを報告した。3月に右手首を骨折し、手術。一時、入院していた。堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿で