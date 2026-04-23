コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2026年4月23日（木）よりグランドメニューをリニューアルする。リニュアルに先立ち、4月22日（水）、メディア向けに新商品試食が実施された。今回は、「味変やアレンジもしながら焼肉をもっと楽しみたい」というお客様の声を背景に、トッピングおよびタレを全16種に拡充。焼肉の楽しみ方をより自由に広げる。さらに、過去に人気を博し販売休止となってい