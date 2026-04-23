4月17日にSNSでの活動再開を発表した元俳優の前山剛久（35）。22日に自身のYouTubeとTikTokを更新したが、ある“宣言”がネット上で物議を醸している。前山といえば、昨年12月にホストへの転身を発表。「真叶（まなと）」の源氏名で東京・六本木のメンズラウンジに勤務していた。しかし、3月1日に公開された先輩ホスト・YUKIYAのYouTube動画で、’21年12月に亡くなった神田沙也加さん（享年35）との関係について「真剣に交際をした