所属事務所を退所しフリーで活動する女優の片瀬那奈が、40歳で会社員になってから3年が経った。4月15日にYouTubeチャンネル「スタジオパーソル - はたらくを、もっと自分らしく。」で現在の仕事ぶりが公開されると、160万回再生を突破する注目コンテンツとなっている。なぜ片瀬の会社員動画が、これほど人を惹きつけるのか。臨床心理士の岡村美奈さんに聞くと、まず「ポジティブ思考の言葉が多く、ネガティブワードがほとんど出