3月25日、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が、北朝鮮をはじめて訪問した。ベラルーシはロシアやウクライナ、リトアニアなどと国境を接した東欧の国で、現在もロシアと深い関係にあり、ときに「ヨーロッパ最後の独裁国家」と称される。【写真】「撮り鉄」の日本人がベラルーシで拘束される直前に撮影していた鉄道写真ベラルーシでは昨年、当時拘束されていた3人の日本人が、順次、アメリカのトランプ大統領の恩