23日、米ホワイトハウスでの行事に出席したトランプ大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は23日、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡で機雷を敷設する船舶を全て撃破するよう海軍に命じたと交流サイト（SNS）で発表した。小型ボートも対象になると警告し、イランへの圧力を強めた。ホワイトハウスで記者団に対し、海峡を「完全に掌握している」と主張した。実際に攻撃を始めればイランが停戦違反と反発し