アメリカのトランプ大統領は、一時停戦後も攻撃が止まなかったイスラエルとレバノンが、3週間の停戦延長で合意したと発表しました。【映像】3週間の停戦延長を発表したトランプ大統領アメリカ トランプ大統領「彼らはさらに3週間停戦し攻撃を禁止することで合意した」トランプ大統領は23日ホワイトハウスでイスラエルとレバノン両国の駐米大使と会談し、26日に期限を迎えるイスラエルとレバノンの停戦について3週間延長するこ