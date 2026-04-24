アメリカのトランプ大統領は、一時停戦後も攻撃が止まなかったイスラエルレバノンが、3週間の停戦延長で合意したと発表しました。【映像】3週間の停戦延長を発表したトランプ大統領アメリカ トランプ大統領「彼らはさらに3週間停戦し攻撃を禁止することで合意した」トランプ大統領は23日ホワイトハウスでイスラエルレバノン両国の駐米大使と会談し、26日に期限を迎えるイスラエルレバノン停戦について3週間延長するこ