アメリカとイランの停戦の延長をめぐりトランプ大統領は「3日間から5日間を想定している」と報じられました。私たちの衣食住すべてに今、影響が現れていますが、きょうは「魚」に注目します。 【写真を見る】中東情勢で塩サバ大幅値上げ ｢2切れ862円｣に 航空便の“ルート変更”でノルウェー産に打撃 （松本道弥アナウンサー）｢愛知県一宮市のスーパーマーケットに来ています。鮮魚コー