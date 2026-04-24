近年の記録的な猛暑を受け、日焼け止め市場は年々拡大を見せている。かつては美容に関心の高い層の限定的なアイテムだったが、現在は男性や子どものUVケアも一般化。性別や世代を問わず、健康を守る「生活インフラ」へと変貌を遂げている。単に焼かないだけでなく、さまざまな付加価値が求められる日焼け止め。市場を牽引してきたある製品の転換点から、市場の今を紐解く。【比較】日焼け止めでここまで！？トーンアップのビフォ