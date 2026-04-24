マーゴット・ロビーとジェイコブ・エロルディが共演する、エミリー・ブロンテ原作『嵐が丘』のデジタル販売＆レンタルが開始となった。デジタル販売にはキャスト＆スタッフが本作の魅力について語る映像特典がつく。『嵐が丘』のデジタル販売＆レンタルが開始『嵐が丘』は、エミリー・ブロンテの小説の実写映画化作。"嵐が丘"に住むアーンショー家の美しい令嬢キャサリンを演じるのは、マーゴット・ロビー。キャサリンに惹かれてい