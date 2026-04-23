２１日に行われたアジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）準決勝（サウジアラビア・ジッダ）でＪ１町田に敗れたアルアハリ（ＵＡＥ）が再試合を要求していると、ＵＡＥメディア「アル・アラビーヤ」が報じた。アルアハリは１点ビハインドの後半アディショナルタイムに一度はゴールネットを揺らしたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（ＶＡＲ）により不正なリスタートを確認し、最終的にゴールは取り消し。町田が