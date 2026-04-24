4月21日(火)岐阜県高山市内の保育園で、園児の顔面を平手打ちするなどの暴行をした疑いで、保育士の女(59)が逮捕されました。 4月23日(木)高山市内の保育園の園長から「当園において、保育士の園児に対する暴行事案がありました」と110通報がありました。捜査の結果、この保育園に勤務する保育士・山本富美子容疑者が暴行の疑いで逮捕されました。 警察によりますと山本容疑者は、勤務する保育園で女子の園児に対し、顔面を平手