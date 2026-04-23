大阪府警本部23日午後1時40分ごろ、大阪市北区茶屋町のビルで「人が落下したもようだ」と消防に通報があった。大阪府警によると、中層階の屋根上に成人とみられる女性2人が倒れており、1人の死亡が確認された。もう1人は意識不明の重体。現場は阪急電鉄大阪梅田駅に近い繁華街で、府警は2人が19階から飛び降りたとみて調べる。府警によると、ホテルや結婚式場が入る高層ビルで、2人はホテルの宿泊客とみられる。