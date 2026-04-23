法人税や消費税など約1億5700万円を脱税したとして、昨年末に在宅起訴された実業家でインフルエンサーの“宮崎麗果”こと黒木麗香被告（38）。疑惑浮上直後に謝罪すると共に、修正申告、納税を行うとSNSで発表し、3月の初公判でも起訴内容を認めていた。いっぽう、2月頃から一時的に更新を控えていたSNSを再開し、自身が代表を務める美容企業の宣伝を行うなど、実業家としての活動にも変わらず邁進している。そんななか、4月21日の