新生活。初めての一人暮らし。部屋の掃除は全部自分でやらないといけません。「明日でいいや」とサボってしまう。わかります、その気持ち。まず掃除機をヨイショととり出して、電源コードをコンセントにつなぐ。使い終わったら、電源コードを束ねて収納する。この手間が掃除を後回しにしてしまうんですよね。サッと取って、パッと掃除今回掃除のやる気を後押ししてもらうべく、購入したのはSharkの「EVOPOWER EX WV406J」。その特