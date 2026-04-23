カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のエクストリームスポーツ向けシリーズ「G-LIDE」新製品として、同シリーズ初の心拍計測機能を搭載した「GBX-H5600」を発表した。5月15日に発売する。カラーはブルー（GBX-H5600-2）とブラック（GBX-H5600-1）の2種類で、価格はいずれも44,000円。GBX-H5600 キービジュアル「G-LIDE」は、潮の様子を表すタイドグラフや月齢・月の満ち欠けを示すムーンデータなど、サーフィンをはじめとす