夫が不倫で離婚＆自己破産した美人シンママのエリナが、元Jリーガーのゆうとの「心の壁」を崩し、イチゴを介した濃厚なキスを披露。衝撃の展開にスタジオは悲鳴に包まれた。【映像】美人シンママと元Jリーガーの過激な濃密キス4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャー