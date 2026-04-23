アーチを量産しているホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）に対する称賛が止まらない。米全国紙ＵＳＡトゥデー（電子版）は２２日（日本時間２３日）に「村上宗隆の歴史的なホームランラッシュにＭＬＢ各球団は面目を失った」と伝えた。それは当然だろう。村上は２１日（同２２日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で４点リードの２回二死無走者で右腕ケリーの内角低めのチェンジアップを振り抜くと美しい放物線を描き右翼席