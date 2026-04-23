Image: Amazon これで十分なのでは？とか思っちゃた。最近ノイズキャンセリングイヤホンって、すごく一般的になりましたよね。昔は3万円からです！ みたいな世界でしたけど、今では1万円台でもいい感じのノイキャンイヤホンが選べるようになっています。技術の進歩＆普及って素晴らしい。え？1万円も高い？ 確かに。普段使いでお手頃な数千円クラスでノイキャンが手に入ればいいのになぁ…。