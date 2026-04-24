女優の小芝風花（29）に熱愛が発覚した。スキャンダルとは無縁だったが、ふたを開けてみれば、俳優の小関裕太（30）と5年もの長きにわたり同棲生活を営んでいたそうだ。前所属事務所に“恋愛禁止”の掟があったともいわれる中で交際がバレなかったのは、理由があるという。＊＊＊【写真を見る】小芝風花「5年愛」のお相手は？25歳まで恋愛禁止小芝が2024年末まで所属した芸能事務所「オスカープロモーション」には、独自の厳
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