家族の誕生日をどう祝うかは、人それぞれです。レストランで食事をする人もいれば、自宅でケーキを囲む人もいるでしょう。そんな中、SNSでは「回転ずしで誕生日祝いはアリなのか？」という話題が議論になることがあります。 また、母親の誕生日をスシローでお祝いしたところ、友人に「1皿150円でごちそうなの？」などと言われることもあるかもしれません。本記事では、実際に回転ずしでの外食はどのくらいの費