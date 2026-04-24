2026年3月26日に未就学児を対象に開催した「FRaU×花王×小杉湯原宿はじめて銭湯2026」。当日の様子は、リポート記事で詳しく紹介しています。この日、参加した3歳から6歳までの子どもたちは、“子どもだけで銭湯に入り、自分で頭を洗う”という、大きな挑戦に臨みました。その子どもたちを待っている間、保護者の皆さんには元プロテニスプレーヤー・杉山愛さんをスペシャルゲストに迎えたトークプログラムが。【杉山 愛】神奈川県