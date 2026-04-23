タレントはるな愛（53）が、22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。1億円の借金を背負わされそうになったことを明かした。番組のテーマは「ダマされやすい女とうたぐり深い女が吠える夜」。はるなは“ダマされやすい女”として出演した。はるなは「私が20代前半のとき、40代ぐらいの超イケメンでお金持ちの人が、私まだショーパブで働いてて、お客さんで来たんですよ。（男性が）『君を見てたら、ず