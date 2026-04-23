株式会社ビクセンは、ZWO社製のスマート天体望遠鏡「Seestar S30 Pro」を4月30日（木）に発売する。価格はオープン。 スマートフォンと接続して気軽に天体撮影が楽しめるという次世代型の天体望遠鏡。本体に内蔵カメラを備えており、これ1台で撮影が可能なため、初心者でも手軽に天体写真を楽しめるという。 従来のSeestarシリーズの機能に加え、望遠カメラによる星雲・星団の撮影から、広角カメ