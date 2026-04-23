22日の参院憲法審査会で、日本維新の会の松沢成文議員が、れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表の発言に対し謝罪を求めた。【映像】奥田議員が5分暴走&「息が荒れた」瞬間（実際の様子）日本維新の会の松沢議員は「4月15日、前回の本審査会におけるれいわ新選組の奥田委員の発言について、看過できない重大な問題があるため、意見を申し述べます」と切り出した。その上で松沢議員は「奥田委員は、意思表明の中で貧困問題を