イラン戦争によりホルムズ海峡が封鎖され、パナマ運河の通行料が史上最高水準まで急騰した。22日（現地時間）、フィナンシャル・タイムズ（FT）によると、最近パナマ運河の通過順を決める日次オークションには、戦争前に比べて約5倍の入札が殺到している。これにより、パナマックス級船舶の閘門通過枠の価格は平均83万7500ドル（約1億3000万円）まで急騰した。これは戦争前と比べて約10倍の水準だ。一部のオークションでは、通過枠