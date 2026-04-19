池山監督の勝負勘と若手の積極性が光り、ヤクルトが逆転サヨナラ勝ちを収めた(C)産経新聞社開幕からの快進撃を象徴するようなゲームだった。ヤクルトが4月18日、神宮球場で巨人を相手に逆転サヨナラ勝ちを収めた。9回一死三塁の場面で長岡秀樹がライデル・マルティネスから遊撃手を強襲する適時打で4−3で勝利した。【動画】ヤクルトが劇的サヨナラ勝利！最後は長岡秀樹が決めたこの試合、先発の奥川恭伸が7回3失点で降板。1