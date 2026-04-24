ハーシュハイザー氏も驚嘆「バットを完全にかわしましたね」【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点の好投を見せた。中盤のピンチで投じた驚愕の“魔球”に対し、米ファンからは「クレイジー」「チート級」などと驚きの声が広がっている。衝撃の1球は5回1死一塁で飛