4月23日、5人組男性アイドルグループ・が新たなグッズの販売を発表した。オンライン限定でぬいぐるみが展開されることが明らかになったが、メンバーの松本潤のみラインナップに含まれていないことが判明し、ファンの間で波紋を広げている。ぬいぐるみは、各メンバーが選んだ過去ライブのソロ衣装を再現した仕様で、価格は3500円。ファンの思い出が詰まった特別感のあるアイテムとして注目を集めているが、唯一松本のみ制作さ