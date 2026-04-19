老後の生活には一体いくら必要なのか。生命保険文化センターの「生活保障に関する調査（2025年度）」によれば、夫婦2人で「ゆとりある老後生活」を送るための費用は月額約39万円とされています。この資金を準備するために、日々の生活を切り詰め、楽しみを後回しにしている人も少なくありません。しかし、いくらお金を増やせたとしても、失われた「時間」と「健康」だけは、どんな大金でも買い戻すことは不可能です。貯金ゼロから1