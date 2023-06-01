【モデルプレス＝2026/04/24】TBSでは、7月8日から大阪で開幕する『バレーボールネーションズリーグ2026』の日本ラウンド男女全試合を放送。このたび、timeleszの原嘉孝が日本代表選手の熱量を届けるバレーボールネーションズリーグ応援サポーターに就任した。【写真】timeleszメンバー、胸筋際立つバレーボールユニフォーム姿◆原嘉孝、バレーボールネーションズリーグ応援サポーター就任原は、中学・高校時代はバレーボール部に