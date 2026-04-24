お笑い芸人のもう中学生（43）が24日、東京・ 渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールAで行われた体験型「恐竜」ライブエンターテインメント『DINO SAFARI 2026』のゲネプロにスペシャルゲストとして参加。俳優でモデルの恵理（32）と結婚発表後初の公の場となった。【写真】すごい迫力！恐竜と対面するもう中学生フォトセッションでは、ティラノサウルスやフクイサウルスが登場。もう中は「フクイサウルスがスゴい！かわいらしい。瞳