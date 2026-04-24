お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博が、地元・浅草にある規格外の住居を公開し、共演者たちが驚きの声を上げる一幕があった。【映像】“東MAX”4階建ての実家（実際の様子）22日放送の『これ余談なんですけど・・・』（ABCテレビ）では、「実家金持ち＆貧乏芸人」をテーマにトークを展開。MCのかまいたちのほか、ゲストに東貴博、椿鬼奴、河井ゆずる、田村裕（麒麟）が登場し、それぞれの家庭環境にまつわる「余談」を披