ホンダは２３日、韓国での自動車販売を２０２６年末で終了すると発表した。二輪事業は継続し、車両の部品供給や保証対応などのアフターサービスも続ける。現地での自動車販売低迷を踏まえ、好調な二輪事業に経営資源を集中する。ホンダは韓国でセダン「アコード」やスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＣＲ―Ｖ」などを販売。２５年の自動車販売台数は１９５１台で、ピーク時の０８年と比べ８割以上減少していた。現地に工場はなく