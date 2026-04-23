ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が23日に公式X（旧ツイッター）を更新。21日に発売開始となった、自身がプロデュースする麦茶「ONICHA」の売り切れが続出していると報告した。ヒカキンは「#ONICHA 売り切れの店舗が続出しています…！正直、想定を遥かに超える信じられないペースでONICHAを飲んでいただけていて、驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。みんな本当にありがとう！」と報告。画像もアップし、そこには「超