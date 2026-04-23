企業型確定拠出年金（企業型DC）は、2025年3月時点で約5万8000の企業で導入されており、増加傾向にあります。会社によっては、掛金を企業型DCとして積み立てるか、給与として受け取るかを選べる制度を採用している場合もあります。   企業型DCで運用するのと、給与として掛金を受け取って自分で投資するのでは、どちらが有利になるのか判断に迷う人も多いかもしれません。どちらが有利なのかは、税金や社会保険料の負担、運用