「ロビン・フッド」の1号店の店内＝24日午前、愛知県あま市ディスカウント店「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は24日、食品を強化した新業態「ロビン・フッド」の1号店を愛知県あま市で開店した。割安な総菜のほか、調理に手間がかからない商品を充実させる。開店式典で片桐三希成常務執行役員は「決して完成形ではない。地域の皆様の生活に新しい買い物体験を届け