俳優の荒牧慶彦(あらまき・よしひこ＝36)が23日、公式サイトを更新。17日に痛めた足の症状について、靱帯断裂の大ケガであったことを公表した。 【写真】荒牧が演じる「ハンギョン」 荒牧に関しては、現在公演中のミュージカル「フラガリアメモリーズ ～でぃあ・まい・ふれんず！～」にハンギョン役で出演していた。ただ、今月17日の神戸での公演で足を負傷し、19日までの公演では舞台袖から声の