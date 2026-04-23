昨年からNHK BSで再放送されていた、比嘉愛未主演の盛岡を舞台にした老舗旅館の女将修業物語『どんど晴れ』が今週で終わり、4月20日から松嶋菜々子演じる元OLが弁護士を目指す『ひまわり』の再放送が始まる。しかし『ひまわり』は2022年に地上波のNHK総合で再放送されたこともあって、「またやるの？」という声が一部で出ているという。【結果一覧】「もう一度見たい」再放送してほしい“朝ドラ”TOP10そこで編集部では「再放