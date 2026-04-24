ド軍放送席は“擁護”「野球の一部です」【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。4回2死一、二塁で迎えた第3打席では、相手投手が二塁走者に不満を表す場面があった。相手先発ウェブは、サインを見ている際に捕手の指示もありプレートを外した。その後は二塁走者のキム・ヘソン内野手に向