5戦連発で10号到達米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、7回の第4打席に5試合連発となる10号2ランを放った。絶好調の中、村上がベルトに刻んでいる漢字4文字が話題となっている。村上の勢いが止まらない。最大の見せ場は7回の第4打席。中越えへ飛距離451フィート（約137.5メートル）の特大の一発を運んだ。5戦連発は球団最長タイで