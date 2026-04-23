前職の欄に「家庭連合」と書いて…「就活中ですが、なかなか大変です。でも、信仰は持ち続けていますし、大丈夫です」気丈に答えたのは旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の元幹部だ。東京高裁が３月４日に解散命令を下し、約340人の教団職員が早期退職したと報じられた。YouTubeで「解散命令が出る前に退職すれば退職金が割り増しされるという条件だった」と明かした元教団職員がいたが、この元幹部はまさにその条件で早期退職に