新卒で会社に入社して初めての給料の手取りが、想定より多かった人もいるかもしれません。新卒1ヶ月目の給料は、引かれる項目の数が通常と異なります。 そのため、想定より手取りが多かったとしても、2ヶ月目以降は減る可能性も考慮して、貯金や生活費のやりくりを考えることが大切です。今回は、新卒1ヶ月目と2ヶ月目以降の給料から引かれる項目、手取り額の求め方などについてご紹介します。 新卒1年目の1ヶ月目