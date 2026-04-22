「変われば変わるものだ」と、業界関係者は驚いている。モデルで女優の三吉彩花（29）が背中にタトゥーを入れたことを公表し、ちょっとした騒動だ。タトゥーは30歳の誕生日前に「自分らしく生きる決意の証」として入れたそうで、三吉は20日のInstagramで、背中の首筋から腰にかけ、自身の誕生花であるタチアオイのタトゥーを入れた自らの画像を公開。ネットでは「格好いい」「きれい」と支持し称賛するコメントの一方、「もったい