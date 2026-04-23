中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月23日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は23日の記者会見で、台湾地区指導者の頼清徳（らい・せいとく）によるエスワティニ訪問「延期」を巡る米国側の誤った発言に関し、台湾問題を口実とした中国の内政への干渉をやめ、台湾のいわゆる「外交」強化への支援を停止するよう米国に強く求めた。郭氏は次のように述べた。米国は、国家の主権と領土の一体性を守る