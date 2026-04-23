今回は、孫ができたと勘違いした義母に現実を突きつけたエピソードを紹介します。終始笑顔な義母に…「夫との離婚が決まり、義母に『大事な話をしに行く』と伝えたところ、義母は私が妊娠し、その報告をしに来ると勘違いしたようです。ちなみに義母はかなり厄介な人で、正直苦手です。そして義実家に行くと、義母は『ついに孫が生まれるのね』『やっとおばあちゃんになれるわ』と大喜びしていました。終始笑顔な義母を見ると、気ま