卵や鶏肉の価格高止まりがランチの定番、親子丼にも影響を広げています。都内の店舗では、お昼時を前に、看板メニューの仕込みに追われています。お店が頭を抱えているのが鶏肉と卵両方の価格の高止まりです。世界的に鶏肉の需要が増えるなか、餌代が高騰し、鶏肉も卵も値上がり基調が続いています。さらに強まっているのが、中東情勢が追い打ちをかける可能性です。鶏と卵はし田屋渋谷店高木荘一郎店長：鶏の餌となるトウモ