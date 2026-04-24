米オープンAIのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米オープンAIは23日、新たな生成人工知能（AI）モデル「GPT5.5」を発表した。従来のモデルを改良し、複雑な作業の処理能力や効率性といった業務での活用に向けた機能を高めた。同社によると、プログラミングや文書作成など複数の工程を伴う作業に関する性能が向上。指示に基づき段階的に処理を進める能力が改善され、実務に近い形での活用が可能になったという。外部