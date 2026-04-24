ベルギー１部シントトロイデンにレンタル移籍で加入中の日本代表ＦＷ後藤啓介（２０）がプレーオフ１第４戦（２３日＝日本時間２４日）で契約元のアンデルレヒト戦で先制ゴールを決めた。９試合ぶりとなる今季１１点目となったが、試合後には注目発言も飛び出した。０―０で迎えた後半３０分、右サイドのＭＦ伊藤涼太郎からのクロスにゴール前へ飛び込だ後藤が右足で合わせた。２月１５日以来のゴールに後藤はサポーターに向け